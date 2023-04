Images pédoporno, attouchements sur un chien, envie de violer des enfants… Patrick, de Braine-le-Comte, présente un profil «inquiétant»: le tribunal de Charleroi l’a condamné!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’affaire était particulièrement glauque et choquante, même pour le tribunal correctionnel de Charleroi. Patrick, un ressortissant français installé à Braine-le-Comte, était accusé de faits de mœurs particuliers. Les autorités avaient retrouvé sur son téléphone des images à caractère pédopornographique et on lui reprochait également des faits d’attouchements sur un chien. Des accusations qu’il reconnaît.

Lire aussi Images pédoporno, attouchements sur un chien, envie de violer des enfants… Patrick, de Braine-le-Comte, présente un profil «inquiétant» face au tribunal de Charleroi: «C’est ignoble, à vomir!»

Mais au-delà de ces faits particulièrement sordides, Patrick présente un très haut risque de commettre des faits de pédophilie. «Cette affaire, c’est une fenêtre sur les tréfonds des enfers», avaitcommenté le parquet de Charleroi. Avec ce dossier, on a en effet un avant-goût de ce qui se fait de pire… Des faits qui valent à Patrick une peine de 2 ans de prison.