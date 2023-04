«Expédition Pairi Daiza»: une nouvelle entrée digne du plus beau parc animalier d’Europe

Ce dimanche, les animaux et leurs soigneurs ne seront pas les seules stars d’«Expédition Pari Daiza». Ce numéro s’intéressera à la nouvelle entrée du parc, alors que les équipes s’affairent pour qu’elle soit terminée le jour de la réouverture.

Après presque trente ans d’existence (depuis 1994!), le site se dote enfin d’une entrée à la hauteur de ce qui attend les visiteurs une fois qu’on en a franchi les portes. Et dans le genre monumental, ça en met plein la vue. Une immense galerie couverte ornée de nonante-huit mosaïques. Sans oublier une imposante horloge et une gigantesque fontaine. «Il n’aura fallu que deux ans pour concevoir, obtenir les permis et construire cette entrée majestueuse, ce qui est extrêmement court», explique Jérémy Lannoy, directeur des grands projets. Mais n’imaginez pas que cette nouvelle infrastructure soit un aboutissement.