Aménagement de la place de la Gare à Mouscron: de nouvelles modifications de circulation

La société TRBA S.A., mandatée par la Ville de Mouscron, réalisera les travaux nécessaires à la création d’une passerelle reliant la place de la Gare à la place Alphonse et Antoine Motte à Mouscron et surplombant les voies ferrées. Dans ce cadre, du lundi 24 avril au dimanche 24 décembre 2023 (sauf intempéries), la place Alphonse et Antoine Motte sera interdite à l’arrêt, au stationnement ainsi qu’à la circulation.

La rue du Peignage, tronçon compris entre la rue de la Retorderie et la rue des Contredames, sera mise en sens unique dans le sens de la Place A. A. Motte vers la rue du Bornoville. Les rues des Contredames et de la Retorderie seront également mises en sens unique dans le sens de la rue du Bornoville vers la place A. A. Motte.