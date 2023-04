Quinzaine de la Croix-Rouge à Bruxelles: des pansements Schtroumpfs pour encore plus d’actions sociales

Acheter un article Croix-Rouge, c’est aider à distribuer plus d’aide alimentaire, à proposer davantage de tournées auprès des personnes sans-abri, à sortir des personnes de la solitude… bref, à aider plus de gens dans le besoin.

« La Croix-Rouge de Belgique est un acteur majeur de l'action humanitaire en Belgique et à l'étranger, et la ‘Quinzaine’ est une occasion unique de mettre en avant son engagement envers les plus vulnérables de la société », explique Nancy Ferroni, porte-parole. « Nous invitons le public à participer en masse en soutenant les bénévoles qui leur proposerons de faire un petit achat symbolique en faveur des personnes dans le besoin ».