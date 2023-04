Le nouveau rond-point, face à l’école d’Herchies, est ouvert

Nous l’attendions tous! Le chantier du rond-point, face à l’école d’Herchies est terminé. Les derniers aménagements et autres traçages ont été réalisés ce lundi matin. Avec de nouveaux trottoirs et des espaces de parkings aménagés aux abords.

Et le tout dans le respect des délais! « Merci à toutes et tous pour la patience dont vous avez fait preuve! », commente Jacqueline Galant. « Ces aménagements étaient vraiment nécessaires pour la sécurité de tous. Restons prudents et courtois au volant ».