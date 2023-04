«Sex addicts»: qui sont ces drogués du désir? La Trois propose ce soir des rencontres et témoignages rares de personnes atteintes d’une addiction pathologique au sexe. Capa presse production

Par Muriel Heymans

Souvent assimilés à des pervers, nymphomanes, séducteurs… les «sex addicts» souffrent en réalité de sexualité compulsive, une maladie au même titre que n’importe quelle autre addiction, comme l’alcoolisme ou les drogues dures. «La différence, c’est que c’est en nous et on ne peut pas s’en séparer», explique un médecin intervenant dans ce documentaire interpellant.

«Conquérir des nanas, chaque fois différentes, c’est comme un défi, une excitation, une pulsion…» «Dès que je sors de chez moi le matin, je suis déjà dans le désir et quand je passe devant une jolie femme en rue, j’ai envie de lui faire l’amour, de la posséder et c’est extrêmement violent. Le temps que j’arrive au travail, j’ai déjà eu vingt pulsions sexuelles.» Sans tabou, Samuel, Marc, Elodie, Max et Samir témoignent et racontent leur quotidien d’accros au sexe.

Cinq pour cent de la population sexuellement active serait d’ailleurs considérée comme dépendants sexuels. Et cela ne concerne pas que les hommes, certaines femmes sont aussi débordées par leurs pulsions. Et pour elles, le jugement est encore plus sévère. Le témoignage d’Elodie est donc rare: «Je ne me souviens pas des visages, des regards et je suis incapable de dire avec combien de personnes j’ai fait l’amour», avoue la jeune femme, pour qui cette addiction a toujours existé. «Quand j’étais petite, je faisais déjà l’amour avec mes peluches…» Des paroles brutes, parfois choquantes, mais toujours sincères. La soirée «Regard sur» se poursuit avec un second documentaire autour du sexe, «Escort boys», qui part à la rencontre d’hommes qui vendent leurs charmes, que ce soit par volonté ou par nécessité.

« Sex addicts », lundi 17 avril, 20h35, la Trois.