Plusieurs médecins de l’hôpital d’Eupen condamnés dans une affaire d’escroquerie

Le tribunal correctionnel d’Eupen a rendu, lundi, un jugement dans le cadre d’un important dossier concernant des irrégularités au sein de l’hôpital d’Eupen. L’établissement hospitalier, son ancien directeur ainsi que trois médecins étaient poursuivis pour faux et usage de faux, escroquerie, complicité à l’exercice illégal de la médecine et perception frauduleuse d’honoraires.

L’hôpital écope d’une amende de 45.000 euros. L’ancien médecin chef est condamné à une peine de 250 heures de travail et une amende de 10.800 euros.

L’ancien directeur de l’établissement écope d’une peine de 250 heures de travail et 9.000 euros d’amende.

Les deux autres médecins prévenus écopent de peines respectives de six mois de prison avec sursis et 9.000 euros d’amende pour l’un et 200 heures de travail et 9.000 euros d’amende pour l’autre.