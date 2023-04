Pierre-Yves Dermagne sur le personnel de Delhaize: «J’ai du respect et de l’admiration pour leur combat»

> Pierre-Yves Dermagne, ce mardi démarre la conciliation sociale entre Delhaize et les syndicats. Est-ce que la situation, actuellement minée, peut vraiment se débloquer?

Le climat est effectivement très tendu. J'ai attendu la tenue des trois conseils d'entreprise fixés et mis à l'agenda pour constater l'échec des négociations et désigner un conciliateur social. On devait attendre et laisser une chance à la discussion de l'entreprise, et je veux croire en la conciliation sociale et au rapprochement des points de vue. C'est la première réunion officielle, mais ila déjà eu des contacts informels avec les uns et les autres depuis sa désignation.

> Les syndicats dénoncent un durcissement dans la position de Delhaize ces derniers jours avec le recours à des huissiers notamment. Est-ce que cela ne compromet pas un peu plus ce rapprochement?

Effectivement, il y a eu des actes posés par Delhaize qui n’allaient pas dans le sens d’un climat serein. Je le regrette et je le déplore. Quand on place des vigiles à l’entrée d’un conseil d’entreprise, qu’on fouille des représentants et des délégués syndicaux… Ce n’est pas conforme à la tradition sociale de ce pays et j’appelle Delhaize à venir à la table de la conciliation d’une manière la plus ouverte possible.