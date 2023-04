Le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke nuance les propos de l’Absym sur les gardes de nuit

D’une part, l’Absym indiquait que «le ’Tri en nuit noire’, c’est-à-dire entre 23h00 et 08h00 du matin n’est plus assuré par le 1733, mais incombe aux postes médicaux de garde (PMG)». Selon le cabinet du ministre, le 1733 continuera en fait à faire le tri, mais cessera son travail de secrétariat, comme contacter le médecin ou prendre rendez-vous avec le patient notamment. «Le 1733 transmettra un ’XML’ (un fichier en langage informatique, NDLR) avec le dossier du cas au poste de garde ou au médecin de garde. Le 1733 dira au patient de voir un médecin généraliste et, selon les conventions locales, dira au patient de se rendre à la garde ou d’appeler la garde pour un rendez-vous», souligne le cabinet.

D’autre part, le communiqué de l’Absym affirmait qu’à partir de 2012, certaines centrales d’appel avaient décidé de limiter les visites à domicile du médecin pendant la nuit noire, suivant une décision des cercles de médecins généralistes, en envoyant quelqu’un au domicile du patient seulement dans quatre situations: les résidents en maison de repos, les patients en soins palliatifs, les patients qui souffrent d’une douleur intolérable et le besoin d’un certificat de décès.