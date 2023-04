Pourquoi n’avons-nous pas le retour du printemps attendu? «C’est tout l’inverse qui se passe», constate Luc Trullemans

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les modèles de prévision sur lesquels les météorologues se sont basés pour annoncer le retour du beau temps se sont complètement plantés.

«Nous pensions voir l’arrivée d’un vent plus doux provenant de l’ouest qui aurait augmenté les températures. C’est tout l’inverse qui se passe», affirme Luc Trullemans, météorologue. «Ici, nous avons un vent plutôt froid qui arrive de l’est, en particulier de Russie qui cause une baisse des températures et l’arrivée du temps plus humide», développe-t-il.

Du coup, fini les espoirs de beau temps?