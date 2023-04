Sixième édition de la foire internationale d’art contemporain au Grand-Duché du 20 au 23 avril

Avec son offre artistique protéiforme, Luxembourg Art Fair propose une autre vision de l’art contemporain en permettant aux visiteurs de rencontrer les galeries en direct sur un même lieu d’exposition, et partager avec elles leur amour de l’art.

Une occasion unique de dénicher de nouveaux talents et de partir à la découverte des stars de demain ! Savant mélange entre l’art abordable et la plus belle représentation du paysage artistique actuel, Luxembourg Art Fair bouge les lignes des traditionnelles foires marchandes d’art contemporain, en redonnant à ces évènements culturels un côté humain et convivial.