Arvia hérite de 280 clichés allemands du fort de Battice datant de la guerre

La guerre a beau être finie depuis près de 80 ans, on n’est pas encore au bout des découvertes concernant son histoire. Ainsi, Arvia, l’association qui conserve en images les souvenirs liés à la ville de Herve et à la dizaine de villages l’entourant a reçu un don important. Il provient d’un Allemand, Otmar Rogge, membre de l’association des Amis du fort et qui assurait les visites en allemand. Celui-ci vient d’offrir à Arvia quelque 280 clichés pris par les Allemands durant la Deuxième guerre mondiale.