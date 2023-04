«Une tricherie flagrante»: Tadej Pogacar aurait gagné entre 10 et 20 secondes grâce à la voiture du directeur de course à l’Amstel Gold Race! (photos)

Tadej Pogacar a-t-il profité de l’aspiration de la voiture du directeur de course Leo Van Vliet dimanche, lors de sa victoire en solitaire à l’Amstel Gold Race? Lire aussi Grosse polémique à l’Amstel Gold Race: Tadej Pogacar a-t-il été aidé par le directeur de course? «C’est complètement scandaleux» (photos) Alors qu’il voyait son poursuivant Ben Healy se rapprocher à une vingtaine de secondes de lui, Pogacar a pu profiter pendant plus d’un kilomètre de l’aspiration de la voiture du directeur de course, qui est restée de manière inexplicable à quelques mètres devant lui. Selon le professeur Bert Blocken (KU Leuven), spécialistes des questions autour de l’aérodynamique, Tadej Pogacar aurait gagné entre 10 et 20 secondes grâce au directeur de course.

«Il a pu suivre de près la voiture du directeur de course et un vélo pendant au moins deux minutes, à une distance variant entre dix et quarante mètres. Cela lui a donné un avantage d’au moins dix secondes. C’est l’estimation la plus prudente, car Pogacar n’était pas toujours dans le champ. Au total, j’estime donc qu’il a gagné entre dix et vingt secondes», a déclaré le professeur Blocken dans les colonnes de Knack.

«Il s’agit d’une tricherie de parcours flagrante. Une pure honte au plus haut niveau du WorldTour. Même dans une course équitable, je serais scandalisé», a-t-il ensuite dénoncé, en protégeant toutefois Tadej Pogacar qui n’est selon lui, pas coupable. «En tant que coureur, j’aurais aussi bénéficié du sillage de la voiture», a-t-il ajouté.