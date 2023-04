Seulement deux F-35 livrés cette année à la Belgique, deux autres prévus au 1er trimestre 2024

Le calendrier annoncé lors de la commande de 34 de ces chasseurs furtifs de cinquième génération par le précédent gouvernement prévoyait une livraison de tous les appareils étalée entre 2023 et 2030 à raison de quatre appareils par an, sauf cinq en 2028 et 2029.

En 2022, Lockheed Martin a livré un F-35 de moins qu’en 2021, soit 141 contre 142 exemplaires, dans les trois versions (A, à décollage et atterrissage conventionnel, B, capable de décoller et d’atterrir verticalement, et C, dotée d’une aile plus grande et destinée à embarquer à bord des porte-avions de l’US Navy). L’avionneur américain s’était fixé un objectif de 148, mais à deux semaines de la fin de l’année, un accident spectaculaire d’un F-35B sur le point d’être livré avait entraîné l’arrêt immédiat des livraisons. Elles ont repris le 14 mars, après une pause de trois mois.