Christophe Maé: «Je saoule ma femme bien plus qu’elle me saoule»

Christophe Maé est bien de retour, pour le plus grand plaisir de ses fans. Avec son album « C’est drôle la vie », l’artiste offre des chansons très personnelles. Parmi celles-ci, il y en a une, « Ma femme me saoule», où il parle de son couple avec Nadège: «Ça fait quasi vingt ans que je purge ma peine; vingt ans qu’elle me saoule autant que je l’aime », peut-on entendre.

« C’est une déclaration d’amour. Mais je trouvais ça amusant de l’appeler ‘Ma femme me saoule’ », nous confie Christophe Maé, dans une interview à lire en intégralité dans le Ciné-Télé-Revue sorti ce jeudi 13 avril. « Dans un couple, il y a des hauts et des bas. On doit faire des efforts pour que ça dure. Pour moi, une des clés de notre longévité, c’est d’arriver à se manquer, pour qu’on puisse se retrouver. Avec mon métier, je suis rarement à la maison, mais quand je suis là, je suis pleinement là. Et la force de ma femme, c’est qu’elle me laisse croire que je suis libre. Mais je me demande si elle n’est pas plus contente que moi quand je pars. Elle a aussi sa vie, elle est très indépendante. Et je sais que je la saoule bien plus qu’elle me saoule. (Rires.) »