Mercedes et Volkswagen dévoilent deux modèles de voiture électrique de luxe

Ces présentations ont été faites en Chine, à l’occasion du salon de l’automobile international de Shanghai, grand raout du secteur qui débute mardi. Premier marché automobile mondial, la Chine est aussi celui où les ventes électriques progressent le plus rapidement, suscitant les convoitises de tous les constructeurs.

Dans le même temps, le numéro 1 européen Volkswagen a dévoilé sa nouvelle berline ID.7, « premier modèle électrique pour les classes moyennes supérieures ». Ces véhicules premium s’inscrivent dans le cadre de l’offensive des deux constructeurs contre Tesla et les entreprises chinoises dans l’e-mobilité.

Mercedes n’a pas détaillé de date de sortie ou de prix pour son nouveau modèle Maybach, marque symbole du luxe et du prestige du constructeur de Stuttgart. Le groupe promet une « expérience de conduite exceptionnelle » et un « effet cocooning » pour les passagers, entre « siège massant », « ventilation » et même frigo à disposition.