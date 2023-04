Epinards, fèves et estragon: le roi Charles IIIet Camilla présentent la «quiche du couronnement»

Pour la recette, en plus des épinards, des fèves et de l’estragon, il faut prévoir lait, crème fraîche, œuf et bien sûr, cheddar. C’est un plat qui «s’adapte facilement à différents goûts et préférences», vante la famille royale sur Twitter. «À manger chaud ou froid avec une salade verte et des pommes de terre nouvelles bouillies».