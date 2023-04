Les pneus de plus de 50 véhicules crevés à Cuesmes: certaines victimes risquent de ne pas être indemnisées!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce samedi, les Cuesmois ont eu une bien mauvaise surprise. Les pneus d’au moins 50 véhicules ont été crevés durant la nuit. Naturellement, c’était la soupe à la grimace chez les habitants des rues du Chemin de fer, de Ciply et de l’avenue Wauters. Rapidement, les demandes affluaient au garage QTeam Lambrecht dans le zoning de Cuesmes. Si bien qu’à court de pneus neufs, certaines voitures étaient équipées de pneus usés. «On dépanne dans l’urgence. Parfois, on met un pneu un peu usé le temps de commander les pneus nécessaires. On essaye de couvrir l’urgence puis on fait la réparation définitive», explique Frédéric Fallay, responsable régional.

Pour le garage, la situation retrouve peu à peu son calme. Mais pour les victimes, la situation n’est pas encore réglée. La plupart d’entre elles, mêmes assurées, y laisseront sûrement des plumes. Il faudrait que les étoiles s’alignent pour être presque complètement remboursé.