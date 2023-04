Mehdi a criblé de balles un inconnu qui sortait ses poubelles à Ham-sur-Heure: il écope de 11 ans de prison

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le dimanche 17 juillet 2022, peu après 20 heures, à Ham-sur-Heure/Nalinnes, Nicolas est en train de sortir ses poubelles. Tranquillement. Medhi s’en approche et lui invente une histoire: «Il a été cambriolé, sa femme a été kidnappée. Il doit impérativement se rendre à La Louvière. Nicolas peut-il l’emmener?» L’affaire est cousue de fil blanc et Nicolas refuse. Quelques secondes plus tard, la victime est au sol, avec 4 balles dans le corps, tirées à bout portant: deux dans le bras, une au visage et une dans… le cœur.