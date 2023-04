Enfin plus de trains dans la région de Mons-Borinage: voici les lignes choisies et les améliorations prévues

De nouveaux trains sont prévus sur notre territoire, dans le cadre du nouveau plan de transport 2023-2026, porté par le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo). –Le week-end, le nombre de trains depuis et vers Bruxelles est doublé, passant à 2 trains par heure et dans chaque sens (au lieu de 1 seul actuellement). Chez nous, les arrêts de Mons et Jurbise sont concernés.

–En soirée, la semaine, la desserte autour de Mons est améliorée (vers et depuis Ath et vers et depuis Quévy).

Des informations dont se félicite Charlotte de Jaer, co-présidente de la régionale Ecolo de Mons-Borinage-Hauts-Pays et échevine de la Mobilité à la Ville de Mons: « Ces renforcements nous réjouissent, on souligne surtout le doublement des lignes Mons-Bruxelles le week-end. Mais il faut aussi rappeler le besoin de renforcer ces lignes en semaine pour les travailleurs. »

Charlotte de Jaer. - C.W. Au-delà de la fréquence des trains, des travaux d’infrastructure sont prévus, notamment dans les gares de Saint-Ghislain (bâtiment), à Colfontaine et à Jurbise (parkings à vélos). « Les investissements vont également se poursuivre en matière d’accessibilité et d’aménagements prévus dans nos gares», souligne Manu Disabato, conseiller communal à Frameries et député wallon Ecolo. « Il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de ponctualité et de suppression de trains, car la ligne 96 de Quévy à Bruxelles, notamment, a beaucoup de retard, des problèmes de correspondance... Au-delà de ça, je me réjouis qu’on investisse dans la mobilité du futur. L’augmentation des trains passant par Frameries est aussi une bonne chose pour SparkOH !, puisqu’on sait qu’il souffrait parfois de ne pas avoir de desserte le week-end. »