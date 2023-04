Le traditionnel après-midi seniors de Brunehaut est prévu le 25 mai à Rongy

Cet après-midi convivial se tiendra le 25 mai de 14h à 18h prochain sous le chapiteau situé près de l’école communale de Rongy (rue Aimoncamps). Toutes personnes âgées de 65 ans et plus de l’entité ou membres d’une association de pensionnés de l’entité sont les bienvenues! Une inscription est souhaitée avant le 10 mai auprès de Corine Vanbecelaere au 069/36.29.66 ou par mail corine.vanbecelaere@commune-brunehaut.be.

Lire aussi Du saut à l’élastique et 100 premiers grands noms pour les dix ans du So W’Happy à Rongy

Une boisson, un morceau de tarte seront offerts, l’animation musicale sera assurée par Alexis et Lucas Passion. Cet après-midi senior est une organisation de l’Administration communale de Brunehaut et l’Echevinat de Clara Hurbain en collaboration avec le Conseil Consultatif Communal des Aînés et le Plan de Cohésion Social.