Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Durant plusieurs semaines, douze friteries wallonnes, sélectionnées parmi plus de 2000 candidats, se sont affrontées pour remporter le titre de meilleure friterie. Lors de la finale, il ne restait plus que six établissements en courses, dont «Passion Frites», qui régale les papilles des habitants de Chastre et alentours depuis huit ans.