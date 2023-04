Grande fête annuelle de l’avenue de Tervueren

Ce premier dimanche de mai, les communes d’Etterbeek et de Woluwe-Saint-Pierre célèbrent les 126 ans de l’avenue de Tervueren. Comme à l’accoutumée, une grande fête est organisée à cette occasion. Plus de 3km d’échoppes de commerçants, de brocanteurs, d’associations et d’animations attendent les promeneurs. Pour l’occasion, l’artère sera fermée à la circulation automobile afin d’assurer la sécurité du public. C’est à 11h30 qu’un cortège haut en couleur lancera officiellement les festivités au départ du Cinquantenaire pour redescendre l’artère vers le quartier du Chient Vert.

Tout au long de leur promenade, les familles auront l’occasion de découvrir des stands d’artisans et d’artistes, des foodtrucks, des attractions foraines, des marchands ambulants, brocanteurs, associations diverses et unités scouts. De nombreuses animations pour enfants sont prévues : stand de tir avec billes de gel, châteaux gonflables, stand de coloriage en réalité augmentée, espace géant de dessin à la craie, grimages… Il est aussi prévu, en divers lieux, différents spectacles déambulatoires, de cirque, des lectures de contes, du Street Workout et de chants et musiques traditionnels indiens. Les clubs sportifs sanpétrusiens seront aussi présents pour promouvoir leurs activités et proposer des démonstrations. La commune invite chacun à prolonger sa promenade jusqu’aux abords des étangs Mellaerts (et son mini-golf) afin de profiter de la régate du dimanche.