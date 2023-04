Guerre en Ukraine: Pologne et Hongrie interdisent des importations depuis l’Ukraine, la Commission européenne examine la situation

L’exécutif européen doit encore examiner de manière précise «l’étendue et la base légale» de ces mesures, a précisé lundi une porte-parole de la Commission, Miriam Garcia Ferrer. Cette dernière rappelle cependant que «les politiques de commerce relèvent des compétences exclusives de l’UE». Dans ces domaines, «une action unilatérale (des États) n’est pas possible», pointe-t-elle. UE et Ukraine appliquent un accord de libre-échange approfondi et complet, et, à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, l’UE a introduit un régime spécial pour suspendre temporairement tous les droits d’importation sur les exportations ukrainiennes, afin de soutenir l’économie du pays. Cette suspension vaut jusque juin et devrait être prolongée.

Mais les pays UE qui bordent l’Ukraine se plaignent récemment d’un flux entrant de maïs, blé ou tournesol d’Ukraine, qui sature les lieux de stockage et fait chuter les prix sur leur marché. Affirmant vouloir protéger leurs agriculteurs, Budapest et Varsovie ont annoncé samedi interdire jusqu’au 30 juin les importations de céréales et autres produits agricoles depuis l’Ukraine.

En Pologne, l’interdiction s’appliquera aux importations de céréales, sucre, viande, fruits et légumes, lait, œufs et autres produits alimentaires. Pour la Hongrie, il s’agit des céréales, oléagineux et plusieurs autres produits.