Guerre en Ukraine: Pologne, Hongrie et Slovaquieinterdisent des importations depuis l’Ukraine, la Commission européenne examine la situation

L’exécutif européen doit encore examiner de manière précise « l’étendue et la base légale » de ces mesures, a précisé lundi une porte-parole de la Commission, Miriam Garcia Ferrer. Cette dernière rappelle cependant que « les politiques de commerce relèvent des compétences exclusives de l’UE ». Dans ces domaines, « une action unilatérale (des États) n’est pas possible », pointe-t-elle. UE et Ukraine appliquent un accord de libre-échange approfondi et complet, et, à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, l’UE a introduit un régime spécial pour suspendre temporairement tous les droits d’importation sur les exportations ukrainiennes, afin de soutenir l’économie du pays. Cette suspension vaut jusque juin et devrait être prolongée.

Mais les pays UE qui bordent l’Ukraine se plaignent récemment d’un flux entrant de maïs, blé ou tournesol d’Ukraine, qui sature les lieux de stockage et fait chuter les prix sur leur marché. Affirmant vouloir protéger leurs agriculteurs, Budapest et Varsovie ont annoncé samedi interdire jusqu’au 30 juin les importations de céréales et autres produits agricoles depuis l’Ukraine.

En Pologne, l’interdiction s’appliquera aux importations de céréales, sucre, viande, fruits et légumes, lait, œufs et autres produits alimentaires. Pour la Hongrie, il s’agit des céréales, oléagineux et plusieurs autres produits.

La Commission a rappelé lundi avoir déjà proposé, le mois dernier, un paquet d’aide de 56 millions d’euros pour « compenser » les pertes économiques dont pourraient souffrir certains agriculteurs du fait de l’augmentation des importations agricoles depuis l’Ukraine, en Pologne, Roumanie et Bulgarie. « On travaille à un second paquet de mesures », indique la porte-parole, selon laquelle cinq pays proches de l’Ukraine ont écrit à l’exécutif européen pour lui demander d’en faire davantage. La Slovaquie suit le mouvement Le gouvernement slovaque a décrété lundi l’interdiction de l’importation de céréales et autres produits alimentaires en provenance d’Ukraine, à la suite de mesures similaires prises samedi par la Pologne et la Hongrie. « Aujourd’hui, le gouvernement a approuvé une proposition visant à interdire l’importation de certains produits agricoles et denrées alimentaires en provenance d’Ukraine », a déclaré le ministre de l’Agriculture, Samuel Vlcan, à la presse. Il a précisé que l’interdiction, qui doit entrer en vigueur mercredi, vise à protéger le secteur agricole slovaque ainsi que la santé des consommateurs. La semaine dernière, le ministère de l’Agriculture a indiqué qu’après avoir analysé un échantillon de céréales en provenance d’Ukraine, « la présence d’un pesticide, qui n’est pas autorisé dans l’UE et a un impact négatif sur la santé humaine » avait été détectée. L’interdiction s’appliquera à divers produits, notamment les céréales, le sucre, les fruits et légumes, le vin et le miel, ajoute le ministère. Samuel Vlcan a toutefois précisé que l’interdiction ne s’appliquait pas aux produits ukrainiens transitant par la Slovaquie à destination de pays tiers.