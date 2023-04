Le groupe Papayazz en concert ce mercredi au théâtre de Ciney

Le projet Papayazz est né de la rencontre entre le trompettiste rochefortois Pierre Malempré et la chanteuse colombienne Marcela Bohorquez. Sur scène, ils proposent des compositions personnelles, des airs traditionnels et des reprises étonnantes.

Le nom du groupe n’est autre que la contraction de «papaye» et de «jazz», reflet du côté multiculturel du projet.

Autour des deux initiateurs, on retrouve cinq musiciens. Leur envie est de fusionner des musiques latines souvent cloisonnées. D’un côté, les musiques de type «andin», aux harmonies hispaniques et de l’autre, des éléments de jazz souvent associés à la rythmique cubaine, un mélange entre cumbia, bambucos, danzon et cha-cha-cha.