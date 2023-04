Six hommes et six femmes pour juger Luciana Mbote, accusée d’avoir tué son compagnon en 2020 à Ixelles

Ce sont six hommes et six femmes qui ont été choisis, lundi après-midi, devant la cour d’assises de Bruxelles, pour être les jurés au procès de Luciana Mbote, qui débutera jeudi matin. Quatre jurés suppléants, deux hommes et deux femmes, ont également été retenus.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles est intervenue ce jour-là vers 03h50, au dernier étage d’un immeuble situé rue de Livourne à Ixelles. Elle y a découvert un homme inanimé, allongé sur le dos à moitié sur un lit, à moitié sur le sol. L’accusée, Luciana Mbote, était présente et en état de panique, occupée à secouer la victime pour tenter de la réveiller. La police a immédiatement appelé les secours, qui ne sont pas parvenus à réanimer l’homme. Son décès a été constaté à 04h04.