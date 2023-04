Photovoltaïque: la proposition choc de François Bellot

Sur son profil Facebook, François Bellot n’y allait pas par quatre chemins : en cas de « décrochage » de l’installation photovoltaïque d’un prosumer, il faudrait rembourser à ce dernier le tarif qui lui est facturé pour l’utilisation du réseau. « En Flandre, on accorde une compensation en cas de décrochage », nous dit-il. « En Wallonie, rien de tel, mais je vais le proposer lorsque la Cwape sera auditionnée, en mai, au Parlement de Wallonie. »

Perte

Le « décrochage », c’est quand l’onduleur, l’appareil qui transforme le courant continu produit par le système photovoltaïque en courant alternatif, arrête d’injecter cette électricité produite dans le réseau. Résultat: une production qui s’arrête chez le prosumer, qui perd ainsi une partie de sa production. Le phénomène devient de plus en plus fréquent au fur et à mesure que le nombre d’installations d’électricité renouvelable augmente. Et surtout, les Wallons ne sont pas du tout égaux devant le phénomène. Chez certains, le réseau est à même d’absorber tout ce courant produit. Chez d’autres, ça décroche dès qu’il fait beau et que plusieurs prosumers injectent leur électricité en même temps. « Avec les compteurs communicants et même avec certaines applications, il est possible de savoir combien d’électricité est perdue pour ces producteurs. C’est anormal, ces pertes, alors qu’on pousse, à raison, les gens à produire leur électricité eux-mêmes. Or, on ne peut pas tout auto-consommer: on ne va quand même pas faire quatre fois la même lessive pour consommer ce qu’on produit. »