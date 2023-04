Il donne une gifle à un passant après un accident de voiture, à Charleroi: «Il m’accusait d’avoir causé l’accident, j’ai déconné»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avant ces deux faits-là, survenus en septembre 2021 et en juin 2022, Robert (prénom d’emprunt) avait déjà fait l’objet de 21 condamnations, notamment pour d’autres dossiers de coups et blessures. Pour ces deux nouvelles accusations, Robert en nie totalement l’une, et reconnaît l’autre.