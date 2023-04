Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pierre Nizet

Alors que Stromae, l’autre grande star (avec Damso) belge est au repos forcé, la chanteuse Angèle est partie sur les pas du Maestro de l’autre côté de l’Atlantique. Miss Van Laeken a entamé sa tournée nord-américaine à Vancouver au Canada le 6 avril pour la terminer le 6 mai à New York. Là, c’est du côté de Los Angeles que nous la retrouvons via son compte Instagram.

Angèle à San Francisco. - Instagram

La chanteuse belge est aux anges. Normal quand on se prénomme Angèle et qu’elle débarque à Los Angeles, la cité des Anges. De là à écrire qu’elle est aux anges est un pas que nous osons franchir. Car c’est bel et bien le cas. Avec sa tournée «Nonante-Cinq», la Bruxelloise a d’abord déposé ses valises à Vancouver, la Canadienne. Le temps de se roder, elle a ensuite franchi la frontière pour débarquer à Seattle, la ville du Grunge qui a vu naître Nirvana.