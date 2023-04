Premier objectif atteint pour le Standard: pourquoi les Playoffs 2 ne sont plus une punition pour les Rouches

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans leurs premières versions, les Playoffs 2 (2 poules de 4 équipes entre 2010 et 2016 et deux poules de 6 équipes, dont 3 de D1B, entre 2017 et 2019) étaient souvent perçus comme un prolongement inutile de la saison, un «ersatz» de compétitionalors que tousles regards ou presque étaient monopolisés par les Playoffs 1.

Pour les équipes du G5 qui raturaient leur copie en phase classique, ils étaient carrément ressentis comme une punition, d’autant plus que les duels entre le barragiste des Playoffs 1 et le vainqueur des Playoffs 2 ont à une exception (Genk en 2010) toujours souri au représentant du Top 6. Dans cette configuration, le Standard n’a jamais brillé lors de ses 3 premières participations.