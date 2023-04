Le chien de Geoffrey, Lisa, se fait écraser à Crisnée: «Le conducteur n’a même pas pris la peine de prévenir, il a pris la fuite!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’était pourtant une belle journée qui débutait. «Il faisait merveilleusement beau ce samedi matin, explique Geoffrey Berger, citoyen de Crisnée depuis plusieurs années. Je suis allé nourrir mes chevaux, j’ai sorti mes deux Jack Russel, Oscar et Lisa, et je me suis mis à travailler en extérieur.»

Il aura malheureusement fallu quelques minutes d’inattention pour que le drame se produise.