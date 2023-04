Quentin se fait projeter de plusieurs mètres suite à une déflagration dans sa chaudière à Huy: «Je me suis vu mourir…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voilà six mois que Quentin, sa femme et ses deux enfants de 9 ans et 6 mois, ont emménagé dans leur maison, située chaussée Saint-Mort à Huy. Si elle semble, d’apparence, couler des jours heureux, la famille est néanmoins dérangée depuis plusieurs semaines par des problèmes de chaudière au sein de l’habitation. «Cela fait deux mois qu’on perd régulièrement le chauffage, regrette le père de famille. Tantôt ça vient, tantôt ça part. Par chance, ce samedi, on avait récupéré de l’eau chaude et j’ai décidé de faire couler un bon bain.»

Lire aussi À Huy, une famille relogée à l’hôtel suite à une déflagration dans la chaudière

Trois mètres plus loin

Mais après quelques minutes, la température de l’eau chute drastiquement. «J’ai décidé de me rendre dans la cave pour voir ce qu’il s’y passait, poursuit-il. J’y suis descendu en pyjama avec ma femme, qui était là à m’éclairer à l’aide de son téléphone pendant que j’essayais d’y voir quelque chose.» Alors qu’ils étaient tous deux en train d’inspecter l’appareil, une déflagration retentit dans toute l’habitation.