D2: nouveau départ à l’Union Namur avec le gardien Yohan Prévot

L’entraîneur français Cédric Fauré a appris un troisième départ cette journée après ceux de Pierre Salme et Baudouin Leclercq puisque ce lundi, le gardien Yohan Prévot a signalé son arrêt de la saison. « Je n’entre plus trop dans les plans du coach depuis que j’ai annoncé mon départ à Evelette. Je ne suis même plus repris sur la feuille. On me reprochait de beaucoup encaisser mais je vois que cela continue, sans incriminer Jordan Tonnet », explique le portier.