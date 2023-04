«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 7): les incroyables punchlines de Jean et l’énorme boulette d’Alexandre

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Cette année encore, l’émission met Twitter en ébullition. Et comme on vous aime bien, on vous a sélectionné la crème de la crème du septième épisode. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd).

Cette semaine, un défi pour le moins original attendait les candidats. Leur mission ? Créer un plat gastronomique en dépensant le moins d’argent possible, afin de réveiller les papilles des chefs Arnaud Lallement, Franc Putelat, Christopher Coutanceau et Fanny Rey. Alors, on sort son joli chariot pliable à roulettes et on part au marché faire ses emplettes. Mais pas facile de faire rimer gastronomie et économie, quand on a l’habitude de travailler des produits un peu originaux.