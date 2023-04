Emin, candidat de Koh-Lanta, lance avec son fils les trottinettes électriques partagées Gliize à Bruxelles

Et derrière ce projet, on retrouve Emin Luka, candidat belge de cette saison de Koh-Lanta et directeur général des opérations à Brussels Expo.

Désormais, il existe donc huit acteurs dans ce secteur à Bruxelles. Mais alors quelle différence avec les nombreux autres acteurs déjà présents ? « Pour nous, Bruxelles est notre ville natale : nous vivons ici, connaissons la ville et ses enjeux. Je suis convaincu que nous pouvons faire la différence avec cela », confient père et fils à nos confrères.

Autre atout mis en avant : la sécurité. Sami est pompier professionnel à Bruxelles et son métier l’aide à connaître les rues de la capitale et signaler les dangers. « C’est pourquoi nous voulons pousser nos utilisateurs à porter un casque et à respecter les règles de circulation », expliquent-ils. Pour y arriver, des formations seront données dans les écoles et une communauté de Gliize Rangers sera créée.