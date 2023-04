Citeco, entreprise de travail adapté à Schaerbeek, se lance dans le maraîchage urbain: «C’est plus valorisant et satisfaisant que de tondre la pelouse»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dries et Curtis s’attellent, équipés d’une brouette, d’une pelle ou d’un râteau dans le jardin de Brusilia II à Schaerbeek. Il faut le savoir ou les observer très attentivement pour comprendre qu’ils sont porteurs d’un handicap. Ils travaillent pour Citeco, une entreprise de travail adapté. Contrairement à d’habitude, ils ne sont pas là pour entretenir l’espace vert.

Curtis et Dries. - Elio Germani

« Cette activité tend à diminuer surtout du côté des communes qui espacent de plus en plus leurs tontes suite au réchauffement climatique. Il fallait trouver un moyen de maintenir un emploi pour nos travailleurs », explique Garry Jacobus, responsable jardins et du projet Les Maraîchers Urbains Extraordinaires.