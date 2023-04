Mathieu Bakolas quitte le Quai 10 en septembre: l’institution carolose cherche une nouvelle direction

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le quadragénaire l’assure : il n’est ni en souffrance, ni en colère. « Je pense que j’étais l’homme qu’il fallait pour la première tranche de vie du Quai 10. Aujourd’hui peut-être a-t-il besoin d’un profil plus culturel, plus à la recherche de nouveaux publics pour se réinventer. »

Mathieu Bakolas n’abandonne pas le navire dans la tempête. « Je suis fier de mon bilan. Après une série de crises, on connaît aujourd’hui une relative accalmie. Je ne reprends pas ma liberté du jour au lendemain. Je resterai jusqu’en septembre pour assurer une transition optimale et en douceur pour le projet, les équipes… et moi-même. Cela nous laisse 5 mois devant nous », précise le Carolo. Il l’assure, il n’y a pas eu un élément déclencheur qui expliquerait son départ. Mais une réflexion nourrie.