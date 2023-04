Le monde du cyclisme de la région de Charleroi en deuil : l’ex-professionnel Michel Coulon vient de nous quitter

Pour nos plus vieux lecteurs férus de cyclisme, le nom de Michel Coulon, qui vient de s’éteindre à l’âge de 76 ans, rappellera à n’en point douter quelques beaux souvenirs. Né à Jamioulx en janvier 1947, il avait connu une carrière professionnelle entre 1968 et 1973, notamment dans l’équipe bien connue qu’était alors Flandria. Cela l’avait notamment conduit à s’aligner quatre fois au Tour de France avec une victoire sur un contre-la-montre par équipes. Le Tour d’Espagne et les J.O. furent parmi d’autres ses terrains de jeu. Nous présentons à sa famille, qui est restée dans notre région, toutes nos condoléances…