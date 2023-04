Il viole fille et belle- fille et leur fait un enfant à chacune: Léon, poursuivi devant le tribunal à Mons, risque 15 ans de prison

Placée, hébergée chez sa tante qui décède à son tour victime de la même maladie héréditaire, Isabelle retrouve Léon, qui vit avec ‘Luna’, maman d’une petite ‘Mary’.

« J’ai hébergé Isabelle comme ma propre fille », confie Luna.

Ce qu’elle ignore, c’est que Léon commence chez elle, à abuser de la petite Isabelle ! Son motif : « Luna me délaissait, et donc j’ai eu besoin de quelqu’un pour assouvir mes pulsions sexuelles. » Il la rend enceinte, mais Isabelle fait un déni de grossesse pendant 5 mois. Naissance en mai 2021, d’une maman encore mineure qui l’adore, même si elle sait qu’un jour elle devra bien lui avouer qu’elle est le fruit de son inceste.

Isabelle l’atteste : son géniteur Léon a abusé d’elle dès ses 10 ans. Et aussi de Mary, toute l’année 2016, la fille de Luna, qui tombe aussi enceinte, à 17 ans. Né fin 2017, son garçonnet autiste ne parle pas.

Plainte contre Léon

Fin août 2022, Luna a la puce à l’oreille : elle fouille le téléphone d’Isabelle, puis porte plainte contre Léon. Mandat d’arrêt, le 10 septembre. Il a comparu ce lundi devant la chambre à trois juges du tribunal du Hainaut, à Mons. Face à lui, ses deux jeunes victimes et Luna, devenue son ex.

« Je ne saurais pas le voir devant moi », confie Luna qui poursuit : « Je lui ai dit que je ne prendrais pas sa fille comme ma fille. Comment ai-je pu être dupée à ce point. »

« Je ne le considère plus comme mon père », enchérit Isabelle. « Il voit mon visage aujourd’hui mais il ne me verra plus jamais. Je l’ai interpellé : il était marié ! Il a dit qu’il devait se satisfaire. C’est un manipulateur, un psychopathe. Il a eu l’emprise d’un père. » Mary pleure : « il m’a complètement utilisée. Il a pris ma virginité, il m’a bousillée. Ma famille a été détruite. »

La représentante du parquet requiert 15 ans de réclusion, et à cette issue, une mise à disposition du tribunal d’application des peines pendant 15 ans. Elle requiert aussi les interdictions prévues au code pénal. La position de Léon : « Pourquoi ne m’ont-elles pas repoussé ? Elles ne m’ont pas aidé ! Si elles pensaient que c’est mal, il fallait qu’elles en parlent. »

Un dossier monstrueux

Côté parties civiles, Me Arianna di Dio évoque un dossier « innommable, monstrueux : il a prétendu qu’il n’avait jamais violé sa fille qui était d’accord. C’est un vrai prédateur. Elle est devenue son objet sexuel au gré de ses pulsions, parfois plusieurs fois par semaine ». « Avec ce fruit de l’inceste, l’histoire d’Isabelle restera compliquée. Isabelle devra bien raconter son histoire à sa fille… Ce sera alors un cataclysme. »

Me Ambre Biefnot évoque le non-consentement de Mary, sous l’emprise de son beau-père manipulateur et persuasif : leur histoire a fini par devenir un temps consentie.

Soucieux de demeurer dans les limites de la décence, Me Jérémie Berger plaide justement que le bébé de Mary a été conçu durant sa majorité. Et que le dédommagement des enfants sera à venir dans l’avenir. Leur souffrance est seulement à naître.

Léon ? Il parle juste pour lui : « ça me fait mal ! J’ai besoin d’aide psychologique. Donnez-moi une dernière chance. » « Ça vous fait mal à vous ? », interpelle le président d’audience… Jugement début mai.