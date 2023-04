Deux bars de la communauté LGBTQI+ cambriolés et un autre vandalisé en un jour à Bruxelles! (photos & vidéo)

Trois faits visant trois bars de la communauté LGBTQI+ se sont déroulés pas plus tard que ce dimanche. C’est d’abord le Stammbar, situé rue du Marché au Charbon, à Bruxelles-Ville, qui a été la cible, vers 4 h 00 du matin, d’un vandale. « Le but, c’était de casser, mais pas de voler. Le suspect est un homme qui a agi quand nous étions ouverts. Il est d’abord rentré à l’intérieur du bar et il est ressorti 5 minutes plus tard. Il a alors attendu calmement devant notre bar en fumant une cigarette que personne ne passe en rue pour s’attaquer à coups de pied à notre porte d’entrée dont la vitre a été brisée. L’homme a ensuite pris la fuite immédiatement. Mais je ne pense pas qu’il s’agissait d’un acte homophobe », explique Frédéric, gérant du Stammbar qui estime qu’il y a un manque d’effectifs policiers la nuit et que le temps de réaction est par conséquent trop long lors d’un incident ce type.

de videos

C’est ensuite The Crazy Circle, situé rue du Prince Royal, à Ixelles, qui a reçu la visite de deux jeunes cambrioleurs, un peu après 10 h 00 du matin. Le cambriolage a entièrement été filmé par les caméras de surveillance du bar. Il a duré environ 4 minutes pour un butin dérisoire à la clé. On voit notamment les deux jeunes cambrioleurs qui agissent à visages découverts – malgré leurs capuches rabattues sur leurs têtes – commencer par forcer le volet de la porte d’entrée du bar. La scène prend environ deux minutes parce qu’ils font des pauses de temps à autre pour ne pas se faire repérer. Puis, l’un des deux cambrioleurs prend son élan pour donner un violent coup de pied dans la porte d’entrée vitrée qui vole en éclats du premier coup. Il pénètre alors à l’intérieur du bar et se dirige directement derrière le comptoir à la recherche d’un butin. « Il a d’abord pris un pc, puis, il l’a redéposé. Il a fini par trouver la caisse et l’ouvrir, mais elle était évidemment vide ! Il a tout de même pris le tiroir contenant la petite monnaie qu’il a fait tomber en cours de route et un billet de 20 euros qui se trouvait en dessous. En tout cas, trois endroits qweer ciblés en un week-end à Bruxelles, ça fait quand même beaucoup », souligne Layla, gérante du The Crazy Circle Bar.