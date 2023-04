Ivre, un homme insulte les clients du McDonald’s à Mouscron, avant que la police n’intervienne: «Attention les cow-boys, je connais le chef de corps!»

Alexandre (prénom d’emprunt) a un horaire de travail chargé. Heureusement, le lundi, il peut s’accorder une journée de liberté et faire l’une ou l’autre activité privée. Avec parfois la ferme intention de lâcher prise. Ce jour-là, il en ressent encore davantage le besoin. Il se retrouve avec des amis sur le parking du McDonald’s à Mouscron et commence à consommer des boissons alcoolisées. Visiblement, l’homme de 54 ans ne s’impose pas de limites. Au fur et à mesure des minutes, l’alcool lui monte à la tête.

Chaque client qui arrive a droit à son lot d’insultes gratuites, y compris lorsque des enfants sont avec. La police est appelée sur les lieux pour mettre fin au cinéma du quinquagénaire. Mais la situation ne s’apaise pas. Que du contraire...