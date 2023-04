L’alarme n’effraie pas les cambrioleurs, c’est la police qui les a fait fuir à Malmedy

Un cambriolage a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, entre 23h46 et 0h30 à Meiz, sur la commune de Malmedy, chemin de la Source. L’heure du méfait est très précise et ne fait aucun doute : la maison visitée possédait une alarme. « Elle s’est enclenchée et les auteurs du cambriolage, au moins au nombre de deux, ont été mis en fuite à l’arrivée des collègues », indique la police de la zone Stavelot-Malmedy.

C’est l’entreprise de télésurveillance de la maison qui a contacté directement la police. Le voisinage a été réveillé mais n’a pas d’élément concret concernant les faits. « Deux portes-fenêtres du rez-de-chaussée ont été ouvertes et donnent accès à l’intérieur de la maison. » Les propriétaires de la maison, des quinquagénaires, n’étaient pas sur place au moment du vol et le butin de celui-ci n’avait pas encore été évalué ce lundi matin. Le laboratoire de la police a été appelé sur place.