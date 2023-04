P3B - Dylan Boite vise le maintien de Frameries avant de penser à son transfert à Hyon: «J’ai reporté une opération pour rester à la disposition de l’équipe»

Ce dimanche, Frameries a surclassé Honnelles (0-8). «Le niveau n’était pas terrible», confie Dylan Boite, 29 ans, auteur de trois buts. «Démobilisés, les gars des Hauts Pays n’ont offert aucune résistance. Ils jouent parce qu’ils le doivent et se laissent descendre». En attendant, les Écureuils ont empoché trois points cruciaux en vue du maintien. «Il n’est pas encore acquis, mais il nous reste deux matches abordables, contre Trivières et à Bracquegnies. Avec ce dernier rendez-vous, nous avons notre sort en main. Le club veut à tout prix rester en P2, et je ne doute pas que nous allons y parvenir».

Opération reportée

Il ne s’agissait pourtant pas de l’objectif formulé l’été dernier: «Nous espérions une belle saison. Mais l’effectif, pas assez étoffé, a enregistré pas mal d’arrêts en cours de route. L’implication n’était pas totale non plus. N’empêche, je mets un point d’honneur à quitter le Bosquètia avec le maintien. Cela fait un mois et demi que je dois me faire opérer d’une hernie inguinale, mais j’ai reporté pour rester à la disposition de l’équipe. L’intervention est prévue lundi prochain. Je n’irai donc pas à Bracquegnies. Raison de plus pour vaincre Trivières».