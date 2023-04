«Nous devons tous travailler ensemble»: en Irlande du Nord, les négociateurs de la paix en 1998 appellent à l’entente

« La seule chose que je dirais aux dirigeants d’aujourd’hui c’est que je pense que quand vous prenez du recul et que vous réfléchissez, vous savez au fond de vous quelle est la bonne chose à faire, et vous devriez simplement avancer et la faire », a déclaré Tony Blair, Premier ministre britannique en 1998.

Il s’exprimait lors d’une conférence organisée à Belfast, aux côtés notamment de l’ancien président américain Bill Clinton, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’accord du Vendredi Saint qui a mis fin à trois décennies de violences en Irlande du Nord.