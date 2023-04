L’édito sportif: le tremplin après le trampoline pour le RAEC Mons

Relancé en 2020 par la magie de la Renaissance, cinq ans après la faillite, le RAEC Mons s’était donné un objectif, un plan: la Nationale 1 en 2025, avec pour premier guide Sandro Cordaro. Un signal fort, d’autant plus fort, qu’à l’heure de la montée en D3, le maître à jouer est toujours là et n’a qu’un souhait: terminer sa dixième et dernière saison à l’Albert par un nouveau sacre.

Après avoir cherché ses marques sur le trampoline de la D3, après avoir bondi vers le haut pour sans cesse redescendre sur terre, après s’être pris la tête et les pieds dans la toile, le RAEC Mons nouvelle génération a changé son approche. Il a remplacé ce trampoline par un tremplin et il a bien géré, rectifié sa course : il l’a commencée difficilement, il a accéléré la foulée et il a enfin pris le bon élan pour sauter vers la D2. Toujours plus haut, toujours plus loin.