Déménagement du marché de Namur: «Il faut des mesures d’accompagnement, mais on y croit»

Début avril, la Ville de Namur a annoncé un changement vécu par certains Namurois comme un bouleversement. Dans un an, le marché du samedi va déménager sur le boulevard Frère Orban. Une décision motivée par les travaux de l’extension du piétonnier prévus au printemps 2024.

Les ambulants et l’Association des Commerçants de Namur (ACN) précisent qu’ils ont été consultés en amont de cette décision. « Il y a eu plusieurs réunions et il s’agit du fruit d’une réflexion commune longue de 6 mois, » raconte Étienne Dethier, de l’ACN.

« Le marché de Namur, c’est 1km d’ambulants, rythmant la vie commerciale namuroise. Il est important pour les ambulants et les visiteurs de ne pas devoir changer d’emplacement en fonction des travaux et de pouvoir préserver la totalité de l’offre actuelle », précisent l’ACN et les ambulants dans un communiqué.

« On y croit »

« La Ville nous a proposé trois solutions. La place des Cadets, qui nous prive de marché pendant la foire de juillet, le parking du CHR, de manière temporaire, et le boulevard Frère Orban. On a aussi parlé d’un retour sur les différentes places, mais cela ne permet pas d’avoir un marché en continu. Nous avons cherché d’autres alternatives, mais nous n’avons pas vraiment le choix… Nous aimons le centre-ville, mais cette nouvelle localisation, on y croit », ajoute Alain Hosselet

Etienne Dethier, président de l’ACN. - V.L.

Cette solution rencontrerait aussi les aspirations de la majorité des commerçants qui souhaitent éviter d’avoir des étals devant leurs vitrines. « Depuis plusieurs années, de nombreux commerces se plaignent de la présence des ambulants devant leurs vitrines le plus gros jour de vente. Pour beaucoup leur « samedi » commence après 15h. », précise Étienne Dethier.

Accessibilité

Le boulevard Frère Orban (entre le pont de la Libération et le pont de l’Évêché) permettra d’accueillir l’ensemble des ambulants actuels « dans un cadre agréable et pratique ». « C’est un bon compromis qui permet une meilleure accessibilité des clients grâce au parking des facultés tout proche, aux arrêts des transports en commun (Omalius), à l’utilisation du téléphérique et des 300 places de parkings disponibles à la citadelle… », ajoute le communiqué.

Mais si commerçants et ambulants ont marqué leur accord, c’est parce qu’ils attendent aussi les mesures d’accompagnement de la Ville, comme des zones de dépose-minute, une navette depuis la gare et le centre… « Nous souhaitons une interconnexion entre les commerces et le marché avec la mise en place des navettes vers les rues commerçantes, les parkings et les arrêts TEC. »

Aujourd’hui, il s’agit de préparer ce déménagement. « Le changement fait peur et ne récolte jamais 100 % d’avis positifs. Il faudra un temps d’adaptation, mais il faut laisser le projet éclore et lui donner sa chance », ajoute Etienne Dethier.