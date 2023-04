Une «totale improvisation» chez TotalEnergies, dénoncent les syndicats: «Cela montre un certain amateurisme»

Le mois dernier, TotalEnergies avait annoncé son intention de s’associer à Couche-Tard pour l’exploitation de ses stations-service en Belgique et au Luxembourg via une co-entreprise dans laquelle la société canadienne détiendra la majorité des parts. La compagnie pétrolière française en conservera environ 40 %. Quelque 900 personnes sont employées dans les stations-service concernées et 130 dans les services d’appui.

« On est toujours dans un processus de questions et de réponses. Malheureusement, on n’a pas reçu de réponses claires, détaillées et chiffrées », déplore Ludovic Pineur. « Plus inquiétant encore, il n’y a toujours pas de business plan pour les activités futures. Cela sera élaboré lors la création de la co-entreprise, nous a-t-il été dit, qu’ils espèrent voir mise sur pied d’ici la fin 2023. Soit dans même pas huit mois, et six si on enlève les mois d’été de juillet et août » (peu propices aux négociations, NDLR), alerte le représentant syndical.