Rats jetés en tribunes: le Sporting de Charleroi veut limiter le nombre de supporters en déplacement pour éviter les soucis

Cela a fait le tour de la Toile. Entre 10 et 15 rats morts ont été retrouvés au bas de la Tribune 2 de Sclessin au lendemain du choc wallon de vendredi face à Charleroi, balancés juste avant le coup d’envoi du match depuis le bloc de la T4 réservés aux supporters carolorégiens. «Je ne l’ai appris que parce que le «match delegate» m’a téléphoné alors que nous embarquions pour le trajet du retour car, durant le match, nous n’avons rien vu», explique Eric Meurant, le responsable sécurité du Sporting, qui confirme la tendance voulant à ce qu’il s’agisse de geste(s) isolé(s) suivant une «dératisation» orchestrée dans le courant de la semaine par une partie des supporters. Toutefois, là où ça devait rester bon enfant (banderoles, déguisement…), la présence de rats morts a tout changé. «On aimerait voir les images qui montrent ces lancers de rats (NDLR, d’après nos infos, elles confirmeraient les lancers, qui proviendraient de fans habillés en dératiseurs), même si on imagine bien que ce ne sont pas les Liégeois qui les ont amenés eux-mêmes», poursuit Eric Meurant. «Si ces lancers sont confirmés et leurs auteurs identifiés, ces derniers seront sanctionnés.»

L’image des fans carolos en a donc pris un nouveau coup «alors qu’il y a eu une prise de conscience, notamment du côté des Ultras, depuis les événements de Malines», continue notre interlocuteur, qui estime qu’il est très compliqué de tout empêcher puisque la fouille corporelle ne peut être que superficielle et qu’un changement réglementaire ne permettra pas pour autant de tout fouiller.