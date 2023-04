Une bonne nouvelle pour votre portefeuille: les tarifs de distribution de gaz et d’électricité devraient rester stables

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Cwape (Commission wallonne pour l’énergie), le régulateur wallon de l’énergie, vient de communiquer sur ce que l’on appelle la «méthodologie tarifaire » pour l’année 2024. Il s’agit des obligations et autorisations des distributeurs d’énergie, en matière de tarifs en électricité et en gaz. L’année prochaine est une année un peu particulière: habituellement, les méthodologies tarifaires s’étalent sur plusieurs années. Par exemple, l’actuelle était valable pour les années 2019 à 2023.

Report

Pour la méthodologie suivante, il a fallu la reporter d’un an, à cause notamment d’un certain nombre de bouleversements que connaît le marché de l’énergie. Comme nous l’avions annoncé, la notion d’heures creuses et heures pleines pour l’électricité va disparaître au profit de nouvelles plages horaires (quatre plages différentes sur 24 heures). Mais cette nouvelle méthodologie ne pouvait être prête pour le 1er janvier 2024.